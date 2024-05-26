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Умєров: росіяни скинули на Україну майже 10 тис. КАБів від початку року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Умєров: росіяни скинули на Україну майже 10 тис. КАБів від початку року
Росіяни вдалили двома КАБами по по «Епіцентру» у Харкові 25 травня
фото: ДСНС України/Telegram

Рустем Умєров прокоментував удар окупантів по Харкову

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року окупаційні війська Росії скинули по території України майже 10 000 керованих авіаційних бомб. Про це він написав у Facebook, коментуючи удар РФ по «Епіцентру» у Харкові 25 травня.

«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, – це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення.  Наша країна потребує більше сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, восьмирічний Михайлик учора не дочекався тата додому. Чоловік був у гіпермаркеті «Епіцентр», коли туди поцілили російські ракети. Він працював у відділі декору, під час удару був всередині.

Як відомо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

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Теги: росіяни Рустем Умєров ворог населення вбивство

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