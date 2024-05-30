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Прославляла Росію. Суд відібрав квартиру у любительки «русского мира»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Прославляла Росію. Суд відібрав квартиру у любительки «русского мира»
Вінницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу адвокатки вісімдесятиоднорічної вінничанки, яка мешкає в Росії та має антиукраїнські погляди
фото: Depositphotos

За антиукраїнські погляди – чотири роки ув’язнення та конфіскація майна

Учора Вінницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу адвокатки вісімдесятиоднорічної вінничанки, яка мешкає в Росії та має антиукраїнські погляди. Жінку покарано чотирма роками позбавлення волі та конфіскацією її вінницької квартири, повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.  

Як ідеться в матеріалах судової справи, на своїй сторінці забороненої в Україні соцмережі пенсіонерка розмістила і поширила публікацію із таким текстом: «Украинцы, опомнитесь наконец, гоните бандеровщину вместе с Зеленским. Мы, как и вы, не хотим воевать, а хотим жить в согласии, и чтобы никто не расшатывал мир в наших странах и в отношениях».

Експертиза встановила, що ці рядки «семантично дорівнюють публічному заклику до захоплення державної влади, не виключаючи при цьому насильницький спосіб». Також обвинувачена вподобайками підтримала публікації зі словами «Я люблю тебя, Россия» та побажання російським військовослужбовцям: «Да хранит Бог тех, кто рискует жизнью ради Мира на земле! Ребята, вернитесь живыми!!!». Тож у цих дописах представники РФ глорифікуються, а збройна агресія проти України виправдовується.

Однак, за словами захисниці обвинуваченої, не доведено і не встановлено, що сторінка в соцмережі належить пенсіонерці. Відтак, каже, об’єктивна сторона злочину відсутня. На думку ж прокурора, вину жінки підтвердили письмові докази та покази свідків. 

Зрештою, апеляційну скаргу адвокатки, в якій вона просила скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати її підзахисну у зв’язку з недоведеністю вчинення кримінальних правопорушень, колегія суддів ВАС під головуванням Сергія Бурденюка залишила без задоволення, а вирок міського суду – без змін.  

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Теги: суд прокурор вирок соцмережі

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