Вистрілив у чоловіка в авто та втік. У Києві поліцейські розшукують нападника

Зловмисник вистрілив у чоловіка, який сидів в автомобілі з дружиною

Правоохоронці вживають заходи зі встановлення та затримання нападника

У Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік. Про це повідомляє Національна поліція

Як зазначають правоохоронці, жінка поранень не отримала.

Раніше до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

«На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на столичній Оболоні чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці. У момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, у Запоріжжі чоловік стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні.