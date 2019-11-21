Замість каштанів на Хрещатику висадили ялівець (фото)



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Тепер на місці, де колись були каштани, ростуть кущі ялівцю Фото: Ірина Ковальчук, Facebook

У Київзеленбуді кажуть, що каштани вже не витримують сучасних умов міста

На місці каштанів на Хрещатику висадили кущі ялівцю. Фото з ялівцем опублікувала журналістка і активістка Ірина Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

Київзеленбуд пояснив «Хмарочосу», що каштани з лунок видалили минулого літа через сухостійний стан дерев. Після цього засадили лунки квітами, а тепер у них висадили ялівець.

«Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують сучасних умов міста – забруднення та загазованість повітря, потепління клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль, з якою у Києві заборонено боротися хімічними засобами. Зрештою сіль, яку взимку використовують як протиожеледний засіб, теж руйнує кореневу систему дерев. З одного боку, люди вимагають прибрати лід і сніг з київських вулиць, з іншого – зберегти дерева. Врешті решт, виникає ситуація, як у медицині, коли одне лікуєш – інше калічиш. Схожа проблема існує не лише у Києві, але й в багатьох інших містах Європи», – пояснили у Київзеленбуді.

Також пресслужба Київзеленбуду зауважила, що наступного року в рамках запланованої реконструкції Хрещатика Київавтодор проводитиме наради за участю екологів про висадження нового виду дерев.

«Зі свого боку ми будемо рекомендувати висаджувати на головній вулиці саме ті дерева, які є стійкими до умов міста. Також будемо пропонувати влаштувати автоматичну поливо-зрошувальну систему та продумати систему, при якій коріння цих дерев в подальшому не пошкоджуватиме дорожнє покриття. У Львові, наприклад, висаджують дерева вздовж доріг у бетонні колодязні кільця. Тоді коріння росте вглиб, не руйнуючи трасу і тротуари», – сказали у відомстві.

Разом із тим міська служба озеленення наголосила, що в Києві все ще залишилося багато каштанів в парках і скверах. Крім того, планують висаджувати нові.

Нагадаємо, що на Хрещатику повністю всохли каштани вздовж проїжджої частини.

У Київзеленбуді повідомляли, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури.

Раніше повідомлялося, що у Києві вирішують, якими деревами замінять каштани на Хрещатику.