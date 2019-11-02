Легендарному хіту «Хрещатик» - 25. У Києві зняли римейк на кліп Павла Зіброва



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Кліп на пісню «Хрещатик» з Гаріком Корогодським в «ролі» Павла Зіброва став першою роботою із серії римейків на популярні українські кліпи

Головну роль у римейку виконав Гарік Корогодський

У Києві зняли римейк на легендарний хіт 90-тих років - кліп Павла Зіброва «Хрещатик», що був випущений в 1994 році.

Відеоролик розміщений на каналі онлайн-журналу «Слух» на YouTube.

Головну роль в кліпі, замість Павла Зіброва, виконав бізнесмен і меценат Гарік Корогодський.

Також у ролику знялися Ната Жижченко (ONUKA), Анатолій Анатоліч і Варвара Лущик з фільму «Гуцулка Ксеня».

Продюсером став головний редактор журналу Максим Сердюк, режисером - Артем Григорян.

Відео 1994 року перезняли практично покадрово, але вже в сучасних реаліях 2019-го.

Відеоряд повторює стилістику 1990-х років і передає деталі і атмосферу оригінального кліпу Павла Зіброва.

Для зйомок навіть вдалося знайти водія і машину з оригінального кліпу.

Кліп на пісню «Хрещатик» з Гаріком Корогодським в «ролі» Павла Зіброва став першою роботою із серії римейків на популярні українські кліпи від онлайн-журналу «Слух».