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    Культура

    Легендарному хіту «Хрещатик» - 25. У Києві зняли римейк на кліп Павла Зіброва

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    Кліп на пісню &laquo;Хрещатик&raquo; з Гаріком Корогодським в &laquo;ролі&raquo; Павла Зіброва став першою роботою із серії римейків на популярні українські кліпи - Легендарному хіту «Хрещатик» - 25. У Києві зняли римейк на кліп Павла Зіброва
    Кліп на пісню «Хрещатик» з Гаріком Корогодським в «ролі» Павла Зіброва став першою роботою із серії римейків на популярні українські кліпи

    Головну роль у римейку виконав Гарік Корогодський

    У Києві зняли римейк на легендарний хіт 90-тих років - кліп Павла Зіброва «Хрещатик», що був випущений в 1994 році.

    Відеоролик розміщений на каналі онлайн-журналу «Слух» на YouTube.

    Головну роль в кліпі, замість Павла Зіброва, виконав бізнесмен і меценат Гарік Корогодський.

    Також у ролику знялися Ната Жижченко (ONUKA), Анатолій Анатоліч і Варвара Лущик з фільму «Гуцулка Ксеня».

    Продюсером став головний редактор журналу Максим Сердюк, режисером - Артем Григорян.

    Відео 1994 року перезняли практично покадрово, але вже в сучасних реаліях 2019-го.

    Відеоряд повторює стилістику 1990-х років і передає деталі і атмосферу оригінального кліпу Павла Зіброва.

    Для зйомок навіть вдалося знайти водія і машину з оригінального кліпу.

    Кліп на пісню «Хрещатик» з Гаріком Корогодським в «ролі» Павла Зіброва став першою роботою із серії римейків на популярні українські кліпи від онлайн-журналу «Слух».

     

    музика меценат Хрещатик YouTube співак
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