Легендарному хіту «Хрещатик» - 25. У Києві зняли римейк на кліп Павла Зіброва
Головну роль у римейку виконав Гарік Корогодський
У Києві зняли римейк на легендарний хіт 90-тих років - кліп Павла Зіброва «Хрещатик», що був випущений в 1994 році.
Відеоролик розміщений на каналі онлайн-журналу «Слух» на YouTube.
Головну роль в кліпі, замість Павла Зіброва, виконав бізнесмен і меценат Гарік Корогодський.
Також у ролику знялися Ната Жижченко (ONUKA), Анатолій Анатоліч і Варвара Лущик з фільму «Гуцулка Ксеня».
Продюсером став головний редактор журналу Максим Сердюк, режисером - Артем Григорян.
Відео 1994 року перезняли практично покадрово, але вже в сучасних реаліях 2019-го.
Відеоряд повторює стилістику 1990-х років і передає деталі і атмосферу оригінального кліпу Павла Зіброва.
Для зйомок навіть вдалося знайти водія і машину з оригінального кліпу.
Кліп на пісню «Хрещатик» з Гаріком Корогодським в «ролі» Павла Зіброва став першою роботою із серії римейків на популярні українські кліпи від онлайн-журналу «Слух».