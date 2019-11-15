На Хрещатику з’явилися антипаркувальні напівсфери (фото)



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Пристроями облаштована ділянка вулиці від Будинку профспілок до Головпоштамту Фото: Київтранспарксервіс

Завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів поліпшиться безпека пішоходів

Працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.

Пристроями облаштовані ділянки вулиці від Будинку профспілок до Головпоштамту та на розі з Алеєю Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів вдасться поліпшити безпеку руху пішоходів, а також збільшити пропускну спроможність центральної вулиці столиці.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка.

З листопада у Києві розпочався продаж електронних паркувальних талонів.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.