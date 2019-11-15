На Хрещатику з’явилися антипаркувальні напівсфери (фото)
Завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів поліпшиться безпека пішоходів
Працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.
Пристроями облаштовані ділянки вулиці від Будинку профспілок до Головпоштамту та на розі з Алеєю Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Зазначається, що завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів вдасться поліпшити безпеку руху пішоходів, а також збільшити пропускну спроможність центральної вулиці столиці.
Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка.
З листопада у Києві розпочався продаж електронних паркувальних талонів.
З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.