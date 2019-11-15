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    На Хрещатику з’явилися антипаркувальні напівсфери (фото)

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    Пристроями облаштована ділянка вулиці від Будинку профспілок до Головпоштамту - На Хрещатику з’явилися антипаркувальні напівсфери (фото)
    Пристроями облаштована ділянка вулиці від Будинку профспілок до Головпоштамту
    Фото: Київтранспарксервіс

    Завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів поліпшиться безпека пішоходів

    Працівники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику.

    Пристроями облаштовані ділянки вулиці від Будинку профспілок до Головпоштамту та на розі з Алеєю Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Зазначається, що завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів вдасться поліпшити безпеку руху пішоходів, а також збільшити пропускну спроможність центральної вулиці столиці.

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    Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка. 

    З листопада у Києві розпочався продаж електронних паркувальних талонів.

    З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.
    Київ дороги транспорт вулиця Хрещатик парковка
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