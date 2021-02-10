Заробили мільйони доларів: на Київщині викрили злочинців, які «допомагали» студентам скласти іспити

Викрито корупційний механізм «успішного» складання студентами медичних навчальних закладів ліцензованих іспитів «Крок»

Працівники слідчого управління Головного управління поліції Київщини за оперативним супроводженням СБУ викрили злочинне угруповання осіб, які допомагали медикам-студентам успішно скласти іспити.

За даними фактами триває досудове розслідування, відкрите за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що на території столичної області діяла організована злочинна група, яка незаконно переправляла іноземців через державний кордон України.

Також вони запровадили корупційний механізм «успішного» складання студентами медичних навчальних закладів ліцензованих іспитів «Крок» з використанням підроблених паспортів громадян України, здійснювали документування іноземних студентів-медиків освітніми документами державного зразка.

Злочинна схема працювала наступним чином. Студенти-медики, котрі мали бажання успішно скласти іспити, зверталися до цих осіб із відповідним проханням, а ті у свою чергу, отримавши таку «заявку», через свої особисті контакти із викладачами та студентами, котрі успішно навчалися чи навчаються у навчальних закладах медичного спрямування, пропонували їм за $500 скласти ці іспити замість «клієнта».

Своєю чергою, інші учасники угрупування отримували у таких студентів оригінали їхніх паспортів та вносили до них зміни: переклеювали в паспорти фотокартки особи, яка складала іспит замість «клієнта».

У разі неможливості знайти відповідну «заміну» для «клієнта», чи виготовити паспортний документ, члени угруповання організовували виготовлення та видачу зацікавленим особам (як правило іноземним студентам медичних вишів) підроблені сертифікати про складання іспиту «Крок».

Вартість успішної здачі ліцензованого іспиту «Крок» для одного іноземного студента-медика становила $15 тис., зі студента-українця – відповідно $3 тис. Щорічний тіньовий обіг коштів злочинної групи становив близько $2 млн.

Зловмисники таким чином заробили собі мільйонні статки.

Під час проведення слідчих дій у фігурантів злочинного угрупування виявлені та вилучені відповідні документи, фотоматеріали, засоби зв’язку та інші речові докази протиправної діяльності.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – ув’язнення до 12 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.