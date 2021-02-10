Погрожував убивством і вимагав 56 тис. євро: у Києві затримали рекетира

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергового траншу «боргу»

54-річний чоловік вимагав у киянина неіснуючий борг

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який силою і погрозами вимагав у киянина 56 тис. євро неіснуючого боргу. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановлено у ході слідства, на початку жовтня 2020 року мешканець столиці у зв’язку з тяжким матеріальним становищем позичив у підозрюваного 2 тис. євро та не зміг повернути вчасно упродовж тижня. Тоді останній повідомив боржнику, що сума боргу буде збільшена до 56 тис. євро через нараховані «відсотки», та змусив потерпілого написати розписки про отримання цих коштів в борг.

У разі несплати цієї суми чоловік погрожував потерпілому та його близьким родичам заподіянням тілесних ушкоджень та вбивством.

Затримали 54-річного підозрюваного співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Києві та столичні слідчі під час отримання чергового траншу у доларах США та євро на загальну суму 277 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.