Київська міська влада готова оперативно ухвалити рішення про продовження зимових канікул у столичних школах, якщо цього вимагатиме безпекова, енергетична чи погодна ситуація. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, столиця вже має досвід проходження попередніх зим і дотримується стратегії, визначеної на початку навчального року, де пріоритетами є безпека дитини та якість освіти.

«Ми готові до прийняття рішення. Але впевнений, що і цю зиму ми пройдемо, треба просто набратися терпіння і розуміти, що ми живемо в особливих і некомфортних умовах. Комфорт буде після перемоги», – зазначив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА нагадав, що місто напрацювало необхідний досвід ще під час пандемії Covid-19, коли одним із перших залучило телебачення до освітнього процесу та запустило телеуроки спільно з телеканалом «Київ».

На переконання Мондриївського, онлайн-формат має давати учням реальні знання, а не зводитися до формальної присутності перед монітором.

«Важливо розуміти: дистанційне навчання – це не просто урок перед екраном. Особливо в таких складних умовах результат залежить від спільної та скоординованої роботи вчителя, учня і батьків. Учитель має організувати навчальний процес і зацікавити дитину, учень – бути залученим до роботи, а батьки – допомогти з організацією навчання вдома», – підсумував чиновник.

Нагадаємо, у столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.

Також у Києві змінили підходи до роботи закладів освіти під час повітряних тривог: тепер школи зобов’язані приймати учнів навіть тоді, коли сирена лунає ще до початку уроків, а батьки мають право забрати дитину зі сховища під власну відповідальність.