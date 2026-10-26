Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким

Після переговорів глави урядів мають виступити зі спільними заявами для преси

До української столиці молдовський прем’єр прибув разом із трьома міністрами

У понеділок, 26 жовтня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан. Разом із ним до української столиці приїхали міністр інфраструктури Володимир Боля, очільник оборонного відомства Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker, пише «Главком».

Очікується, що Василе Тофан зустрінеться з українським колегою Сергієм Корецьким. За інформацією уряду Молдови, сторони обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного й торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях обох країн.

Після переговорів глави урядів мають виступити зі спільними заявами для преси. Також вони планують покласти квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників України.

У межах візиту прем’єр-міністр Молдови також має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Окремо Тофан проведе переговори з представниками бізнесу. Сторони планують обговорити розвиток економічного партнерства та поглиблення торговельної співпраці між Україною та Молдовою.

Крім того, молдовська делегація візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям і розвитку економічного співробітництва.

Варто нагадати, що Молдова оголосила про висилку співробітника посольства Росії в Кишиневі у відповідь на падіння безпілотника з вибухівкою на території країни. Дрон упав приблизно за 100 м від житлового будинку в селі Кіштелніца Теленештського району.