У Києві змінили підходи до роботи закладів освіти під час повітряних тривог: тепер школи зобов’язані приймати учнів навіть тоді, коли сирена лунає ще до початку уроків, а батьки мають право забрати дитину зі сховища під власну відповідальність. Про це заявив заступник голови Київської міської адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв'ю «Главкому».

За словами посадовця, для керівників шкіл, садочків та управлінців освіти розробили спеціальний документ – «Регламент роботи закладів освіти міста Києва в умовах надзвичайних ситуацій». Він встановлює чіткі алгоритми дій, але водночас залишає директорам простір для ухвалення рішень залежно від ситуації в конкретному закладі.

Зокрема, якщо повітряна тривога почалася вранці та не завершилася до старту занять, школа більше не чекає відбою за зачиненими дверима. Чергові працівники мають прийняти дитину, яку привезли батьки, і відвести її в укриття.

«Раніше заклад освіти розпочинав роботу після відбою, але дійшли висновку: якщо батьки взяли на себе відповідальність і привезли дитину до школи, її не можна не пустити. Тому в школі є відповідальний черговий чи кілька чергових працівників, які приймають дітей і забирають їх до укриття. Коли тривога закінчується, вони або повертаються до навчання в класах, або продовжують навчання в укритті», – пояснив Мондриївський.

Також змінилися правила щодо перебування учнів в укритті на прохання рідних. Якщо раніше директори не дозволяли виводити дітей зі сховища до відбою, то тепер дитину віддають батькам під їхню особисту відповідальність.

Крім того, після тривалих нічних обстрілів і ранкових тривог керівникам закладів дозволили робити часовий люфт від 15 до 60 хвилин перед початком уроків. Це зробили для того, щоб і школярі, і вчителі, багато з яких живуть за межами столиці або змушені добиратися через мости, встигли безпечно дістатися на навчання.

Також, за словами посадовця, оновився і формат дистанційних уроків під час тривог. Замість повного скасування заняття вчитель спускається в укриття і має відновити онлайн-урок упродовж 15 хвилин після того, як сам та учні перейдуть у безпечне місце.

За даними КМДА, за перший місяць навчального року надійшло 184 звернення від батьків, серед яких 49 скарг. Переважна більшість із них стосувалася облаштування укриттів, і лише 6% – безпосередньо організації навчального процесу.

Мондриївський зазначив, що зараз школи мають достатньо велику автономію, і це важливо, особливо в нинішніх умовах. У кожного закладу свої «вихідні дані» – безпекова ситуація та можливості організації навчального процесу. Це враховано й у останніх методичних рекомендаціях МОН: заклад самостійно визначає формат своєї роботи, виходячи з наявних можливостей.

При цьому, наголошує посадовець, є спільні правила для всіх навчальних закладів – починаючи від структури навчального року, тривалості канікул, періоду вручення документів про освіту.

«Цього року змінився підхід до дистанційних уроків під час повітряної тривоги. Раніше уроки переривалися, а тепер дистанційне заняття може продовжуватися з короткою перервою, необхідною для того, щоб учні та педагог перейшли в безпечне місце. Тобто ми маємо спільні правила безпеки, але водночас залишаємо школам можливість організовувати навчання так, як дозволяють їхні безпекові умови», – підсумував заступник Кличка.

Нагадаємо, у столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.