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Школи Києва отримали рекомендований розклад канікул на 2026/2027 рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Школи Києва отримали рекомендований розклад канікул на 2026/2027 рік
Першокласники матимуть додаткові канікули з 15 до 21 лютого 2027 року 
фото: kyiv.firstuaschool.com

Форма навчання та структура року можуть оперативно коригуватися залежно від безпекової ситуації

У столиці затвердили рекомендовану структуру 2026/2027 навчального року для закладів загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на Департамент освіти і науки КМДА.

Оскільки більшість столичних шкіл навчаються за семестровою системою, Департамент спільно з Асоціацією керівників шкіл України пропонує такий графік навчальних семестрів:

  • І семестр: з 1 вересня до 23 грудня 2026 року;
  • ІІ семестр: з 11 січня до 28 травня 2027 року.

Графік шкільних канікул очікується наступним:

  • осінні: з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року;
  • зимові: з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;
  • весняні: з 22 до 28 березня 2027 року;
  • додаткові канікули для першокласників: з 15 до 21 лютого 2027 року.

Традиційне свято «Останній дзвоник» пропонують провести 28 травня 2027 року, що ознаменує завершення класно-урочних занять.

Протягом червня – з 31 травня до 30 червня – заклади освіти зможуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні й групові консультації, навчальні екскурсії, проєктну діяльність та роботу «знаннєвих гуртків».

Як наголосила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, в умовах воєнного стану найвищим пріоритетом залишається безпека дітей та педагогів, тому форма навчання (очна чи дистанційна) та структура року можуть оперативно коригуватися залежно від безпекової ситуації.

Окрему увагу в новому навчальному році приділять підтримці ментального здоров'я, подоланню освітніх втрат на основі результатів моніторингу 2026 року, а також збереженню зв’язку через українознавчий компонент із дітьми, які вимушено перебувають за кордоном.

Нагадаємо, підготовка дітей до нового навчального року для багатьох українських родин обходиться у кілька тисяч гривень. 45% батьків цього року планують витратити на збори до школи понад 6 тис. грн. Такі результати показало опитування Rakuten Viber Україна, у якому взяли участь понад 9 тис. користувачів.

Для більшості родин найбільшою частиною бюджету на підготовку школяра залишається одяг і взуття. При цьому майже половині батьків збори до школи цього року обійдуться щонайменше у кілька тисяч гривень, а 45% планують витратити понад 6000 грн. Скільки коштуватиме підготовка до 1 вересня можна прочитати у матеріалі «Главкома» . 

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Теги: Київ канікули навчання КМДА столиця

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