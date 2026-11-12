Головна Київ Новини
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Рух вул. Січових Стрільців буде обмежено протягом двох днів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух вул. Січових Стрільців буде обмежено протягом двох днів (схема)
Фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото: Київвлада

«Київавтодор» просить водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 8:00 13 листопада і до 17:00 14 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від будинку № 38 на вул. Січових Стрільців до вул. Глибочицької.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема руху вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці під час дорожніх робіт
Схема руху вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці під час дорожніх робіт
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року. 

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

Також до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці. 
Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.

До слова, 12 та 13 листопада обмежуватимуть рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці. 

Теги: Київ ремонт Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції продовжують працювати в режимі укриття цілодобово
Рух метро Південним мостом тимчасово призупинено: як працює «зелена» гілка
3 листопада, 14:03
Лабораторна перевірка якості питної води проводиться в столиці регулярно
Епідемія холери в Києві? Центр протидії дезінформації спростував фейки
1 листопада, 22:45
Значної шкоди енергосистемі завдали попередні обстріли, а часу на ремонт замало через повторні атаки
«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу
31 жовтня, 19:39
Офіс ДТЕК зазнав руйнувань внаслідок нічного обстрілу столиці (фото)
Офіс ДТЕК зазнав руйнувань внаслідок нічного обстрілу столиці (фото)
27 жовтня, 11:06
Президент наголосив, що хоче «побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ»
Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА
23 жовтня, 09:11
Вирва на місці вибуху у Печерському районі столиці 15 жовтня 2026 року
У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)
15 жовтня, 11:36
Вологість повітря у Києві становить 89%
Якість повітря у Києві 15 жовтня 2026 року
15 жовтня, 08:12
Трагедія сталася на минулих вихідних близько 20:00 на Контрактовій площі
Забіг у магазин і помер на очах нападника: подробиці вбивства 18-річного юнака на Подолі
14 жовтня, 16:40
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
13 жовтня, 08:13

Новини

Внаслідок падіння дрона на дорогу у Києві загорілися легковик та автобус
Внаслідок падіння дрона на дорогу у Києві загорілися легковик та автобус
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 10 хвилин
Рух вул. Січових Стрільців буде обмежено протягом двох днів (схема)
Рух вул. Січових Стрільців буде обмежено протягом двох днів (схема)
Нічна ракетна атака на Київщину: у Броварах пошкоджено два підприємства (фото)
Нічна ракетна атака на Київщину: у Броварах пошкоджено два підприємства (фото)
Зруйнована стіна та вигорілі поверхи: наслідки удару дрона РФ по багатоповерхівці в Києві (фото)
Зруйнована стіна та вигорілі поверхи: наслідки удару дрона РФ по багатоповерхівці в Києві (фото)
Влучання дрона у багатоповерхівку в Києві: є загибла, багато поранених (оновлено)
Влучання дрона у багатоповерхівку в Києві: є загибла, багато поранених (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
116K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
106K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua