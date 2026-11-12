Рух вул. Січових Стрільців буде обмежено протягом двох днів (схема)

«Київавтодор» просить водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 8:00 13 листопада і до 17:00 14 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від будинку № 38 на вул. Січових Стрільців до вул. Глибочицької.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема руху вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці під час дорожніх робіт інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.

Також до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці.

Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.

До слова, 12 та 13 листопада обмежуватимуть рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці.