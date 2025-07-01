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СБУ уразила російський завод «Купол», який виробляє зенітки та дрони – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ уразила російський завод «Купол», який виробляє зенітки та дрони – джерело
Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу
скріншот з відео

Підприємство спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів «Тор» та «Оса»

Уранці 1 липня далекобійні дрони Служби безпеки завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу «Купол», що розташований у республіці Удмуртія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Відстань до цілі склала понад 13 тис. км. Підприємство виконує замовлення Міноборони РФ, зокрема спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів «Тор» та «Оса», а також є розробником ударних безпілотників «Гарпія».

Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

За словами джерела, кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога та порушує ланцюги військового виробництва.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

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Теги: зброя завод росія СБУ

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