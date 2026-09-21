Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози
Калашник: у 15 інфраструктурних проєктів планують залучити понад $3,1 млрд
Україна завершила роботу на установчому саміті «Карпатської вісімки»: серед головних результатів – прогрес у розбудові євроколії, перші електровози від Словаччини та портфель інвестиційних проєктів на понад $3,1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.
Євроколія та електровози зі Словаччини
За словами міністра, головним підсумком саміту для його команди стали домовленості, які посилять українську логістику, розширять сполучення з Європою та приваблять інвестиції в інфраструктуру.
На транспортній панелі саміту представили результати розбудови євроколії: завершено електрифікацію 22-кілометрової ділянки Ужгород – Чоп, а наступним етапом стане продовження колії до угорського кордону. Словаччина безоплатно передає Україні перші електровози, а в Чопі реконструювали другу залу прикордонно-митного контролю для пасажирів міжнародних поїздів – усе це має збільшити обсяги перевезень і полегшити сполучення з європейськими країнами.
Окремий напрям – поповнення локомотивного парку «Укрзалізниці». На саміті розпочали формування міжнародної коаліції підтримки української залізниці, оскільки Росія системно атакує транспортну інфраструктуру України.
«Маємо відновлювати пошкоджене й нарощувати спроможності для перевезення людей і вантажів», – наголосив Калашник.
Понад $3,1 млрд інвестицій у 15 проєктів
На EXPO-зоні саміту міністерство представило 15 проєктів публічно-приватного партнерства орієнтовним обсягом інвестицій понад $3,1 млрд. Ідеться про розбудову доріг, портів, залізниці, водопостачання та водовідведення.
Серед представлених ініціатив:
- Північний обхід Львова;
- дорожні коридори до польського кордону;
- напрямок Ягодин – Ковель – Луцьк;
- транспортний хаб Скнилів;
- розвиток Львівського залізничного вокзалу;
- модернізація інфраструктури громад в Ужгороді й Хусті.
За словами Калашника, з частиною партнерів уже досягнуто перших домовленостей щодо окремих проєктів, далі – детальне опрацювання, підготовка до залучення інвесторів і реалізація. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про угоди на €1 млрд і майже 100 бізнес-проєктів, представлені на економічній частині саміту.
«Приватний капітал має стати важливим ресурсом для відновлення й розвитку інфраструктури», – зазначив міністр.
Калашник подякував президентові за ініціативу проведення саміту, а міжнародним партнерам – за підтримку та готовність працювати над відновленням і розвитком української інфраструктури.
Нагадаємо, «Главком» писав, що в межах «Карпатської вісімки» Україна досягла принципової домовленості про $100 млн грантового фінансування на закупівлю вживаних локомотивів, а також про €130 млн у межах проєкту UZ Energy на посилення енергетичної стійкості «Укрзалізниці».
До слова, загалом за підсумками саміту Україна домовилася з міжнародними партнерами про 50 проєктів вартістю €1 млрд – відновлення транспортної інфраструктури стало одним із ключових пріоритетів, які презентувала українська сторона.
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