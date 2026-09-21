Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози

Калашник: у 15 інфраструктурних проєктів планують залучити понад $3,1 млрд

Україна завершила роботу на установчому саміті «Карпатської вісімки»: серед головних результатів – прогрес у розбудові євроколії, перші електровози від Словаччини та портфель інвестиційних проєктів на понад $3,1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Євроколія та електровози зі Словаччини

За словами міністра, головним підсумком саміту для його команди стали домовленості, які посилять українську логістику, розширять сполучення з Європою та приваблять інвестиції в інфраструктуру.

На транспортній панелі саміту представили результати розбудови євроколії: завершено електрифікацію 22-кілометрової ділянки Ужгород – Чоп, а наступним етапом стане продовження колії до угорського кордону. Словаччина безоплатно передає Україні перші електровози, а в Чопі реконструювали другу залу прикордонно-митного контролю для пасажирів міжнародних поїздів – усе це має збільшити обсяги перевезень і полегшити сполучення з європейськими країнами.

Окремий напрям – поповнення локомотивного парку «Укрзалізниці». На саміті розпочали формування міжнародної коаліції підтримки української залізниці, оскільки Росія системно атакує транспортну інфраструктуру України.

«Маємо відновлювати пошкоджене й нарощувати спроможності для перевезення людей і вантажів», – наголосив Калашник.

Понад $3,1 млрд інвестицій у 15 проєктів

На EXPO-зоні саміту міністерство представило 15 проєктів публічно-приватного партнерства орієнтовним обсягом інвестицій понад $3,1 млрд. Ідеться про розбудову доріг, портів, залізниці, водопостачання та водовідведення.

Серед представлених ініціатив:

Північний обхід Львова;

дорожні коридори до польського кордону;

напрямок Ягодин – Ковель – Луцьк;

транспортний хаб Скнилів;

розвиток Львівського залізничного вокзалу;

модернізація інфраструктури громад в Ужгороді й Хусті.

За словами Калашника, з частиною партнерів уже досягнуто перших домовленостей щодо окремих проєктів, далі – детальне опрацювання, підготовка до залучення інвесторів і реалізація. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про угоди на €1 млрд і майже 100 бізнес-проєктів, представлені на економічній частині саміту.

«Приватний капітал має стати важливим ресурсом для відновлення й розвитку інфраструктури», – зазначив міністр.

Калашник подякував президентові за ініціативу проведення саміту, а міжнародним партнерам – за підтримку та готовність працювати над відновленням і розвитком української інфраструктури.

фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту

Нагадаємо, «Главком» писав, що в межах «Карпатської вісімки» Україна досягла принципової домовленості про $100 млн грантового фінансування на закупівлю вживаних локомотивів, а також про €130 млн у межах проєкту UZ Energy на посилення енергетичної стійкості «Укрзалізниці».

До слова, загалом за підсумками саміту Україна домовилася з міжнародними партнерами про 50 проєктів вартістю €1 млрд – відновлення транспортної інфраструктури стало одним із ключових пріоритетів, які презентувала українська сторона.