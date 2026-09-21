Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози
Учасники транспортної панелі обговорили розбудову євроколії та залучення інвестицій в інфраструктуру
фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту

Калашник: у 15 інфраструктурних проєктів планують залучити понад $3,1 млрд

Україна завершила роботу на установчому саміті «Карпатської вісімки»: серед головних результатів – прогрес у розбудові євроколії, перші електровози від Словаччини та портфель інвестиційних проєктів на понад $3,1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Євроколія та електровози зі Словаччини

За словами міністра, головним підсумком саміту для його команди стали домовленості, які посилять українську логістику, розширять сполучення з Європою та приваблять інвестиції в інфраструктуру.

На транспортній панелі саміту представили результати розбудови євроколії: завершено електрифікацію 22-кілометрової ділянки Ужгород – Чоп, а наступним етапом стане продовження колії до угорського кордону. Словаччина безоплатно передає Україні перші електровози, а в Чопі реконструювали другу залу прикордонно-митного контролю для пасажирів міжнародних поїздів – усе це має збільшити обсяги перевезень і полегшити сполучення з європейськими країнами.

Окремий напрям – поповнення локомотивного парку «Укрзалізниці». На саміті розпочали формування міжнародної коаліції підтримки української залізниці, оскільки Росія системно атакує транспортну інфраструктуру України.

«Маємо відновлювати пошкоджене й нарощувати спроможності для перевезення людей і вантажів», – наголосив Калашник.

Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози фото 1

Понад $3,1 млрд інвестицій у 15 проєктів

На EXPO-зоні саміту міністерство представило 15 проєктів публічно-приватного партнерства орієнтовним обсягом інвестицій понад $3,1 млрд. Ідеться про розбудову доріг, портів, залізниці, водопостачання та водовідведення.

Серед представлених ініціатив:

  • Північний обхід Львова;
  • дорожні коридори до польського кордону;
  • напрямок Ягодин – Ковель – Луцьк;
  • транспортний хаб Скнилів;
  • розвиток Львівського залізничного вокзалу;
  • модернізація інфраструктури громад в Ужгороді й Хусті.

За словами Калашника, з частиною партнерів уже досягнуто перших домовленостей щодо окремих проєктів, далі – детальне опрацювання, підготовка до залучення інвесторів і реалізація. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про угоди на €1 млрд і майже 100 бізнес-проєктів, представлені на економічній частині саміту.

«Приватний капітал має стати важливим ресурсом для відновлення й розвитку інфраструктури», – зазначив міністр.

Калашник подякував президентові за ініціативу проведення саміту, а міжнародним партнерам – за підтримку та готовність працювати над відновленням і розвитком української інфраструктури.

Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози фото 2
фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту

Нагадаємо, «Главком» писав, що в межах «Карпатської вісімки» Україна досягла принципової домовленості про $100 млн грантового фінансування на закупівлю вживаних локомотивів, а також про €130 млн у межах проєкту UZ Energy на посилення енергетичної стійкості «Укрзалізниці».

До слова, загалом за підсумками саміту Україна домовилася з міжнародними партнерами про 50 проєктів вартістю €1 млрд – відновлення транспортної інфраструктури стало одним із ключових пріоритетів, які презентувала українська сторона.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг перевезення Володимир Зеленський фінансування Словаччина саміт інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командир Третього армійського корпусу став Героєм України
Командир Третього армійського корпусу отримав звання Героя України
24 серпня, 12:42
Необхідність таких змін пов'язана з посиленням російських ударів по українській залізниці
Уряд готує нові правила для пасажирів потягів через тривалі тривоги
31 серпня, 09:28
Зеленський: Ілон Маск вже ухвалював такі визначальні рішення щодо Starlink, які допомогли захистити життя
Зеленський пояснив, чому Маск відмовився дати дозвіл на використання Starlink над територією РФ
23 серпня, 21:00
Санду запросила Зеленського на День незалежності Молдови
Зеленський приїхав до Кишинева на День незалежності Молдови
27 серпня, 18:00
Зеленський і Корецький обговорили зміни до правил реагування на повітряні тривоги
Україна змінює правила під час повітряних тривог. Зеленський назвав п'ять рішень
2 вересня, 16:58
Україна готує відповідь Росії на удар по СБУ
«Географію визначено». Зеленський анонсував відповідь на удари по будівлі СБУ
4 вересня, 18:11
Моніторинговий паблік заявив, що РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі неподалік від центрального вокзалу в Києв
«Укрзалізниця» відреагувала на чутки про удар по Центральному вокзалу в Києві
2 вересня, 13:01
Глава держави закликав Європу та світ відреагувати на російський удар
Президент відреагував на удар по українських телеканалах
8 вересня, 13:21
Трамп також заявив, що вважає можливою нову двосторонню зустріч із Путіним
Трамп заявив, що Путін готовий домовлятися та звернувся до Зеленського
9 вересня, 21:47

Економіка

Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози
Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози
Закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи – ExPro
Закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи – ExPro
Відновлення «Укрзалізниці»: про що домовилися на Карпатському саміті
Відновлення «Укрзалізниці»: про що домовилися на Карпатському саміті
Ціни на продукти восени: що вже подорожчало та чого чекати далі
Ціни на продукти восени: що вже подорожчало та чого чекати далі
Ручне регулювання цін стримує інтеграцію українського енергоринку з ЄС – Центр Разумкова
Ручне регулювання цін стримує інтеграцію українського енергоринку з ЄС – Центр Разумкова
Через падіння попиту в Україні накопичився профіцит газу
Через падіння попиту в Україні накопичився профіцит газу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
195K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
143K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
69K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua