Досить дороге задоволення. Кличко назвав нову вартість реконструкції Хрещатика

Кличко обіцяє, що після реконструкції на Хрещатику будуть каштани

Реконструкція Хрещатика запланована на 2022 рік. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Гордону».

На зауваження журналіста про те, що він пам'ятає каштани на Хрещатику у середині 1980-х, Кличко сказав: «Мені теж не подобається Хрещатик. Наступного року заплановано повністю реконструкцію Хрещатика. Досить дороге задоволення: понад 1 млрд грн це коштуватиме. Із урахуванням повністю гідроізоляції, всіх переходів, зміни повністю плитки, повністю концепція… І каштани на Хрещатику будуть, можу заспокоїти тебе».

Мер додав, що Хрещатик буде впізнаваним після реконструкції. «Він буде абсолютно старий новий Хрещатик», – уточнив міський голова.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.

У травні цього року комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Хрещатик. Очікувана вартість робіт складе майже 741 млн грн. Ремонтні роботи мають бути виконані до 31 грудня 2023 року.

Для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачається:

ремонт фонтанів,

заміна пошкоджених зелених насаджень,

тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, що цього потребують.

Востаннє центральна вулиця Києва ремонтувалася у 1998 році.

Нагадаємо, що на Хрещатику повністю всохли каштани вздовж проїжджої частини.



