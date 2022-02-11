Підготовка тероборони. Зеленський пригрозив Кличку та очільникам інших міст

Зеленський наголосив, що в України дуже мало часу, щоб так зволікати

Зеленський: «У нас немає часу гратись в політику. В іншому випадку будуть кадрові рішення»

Президент Володимир Зеленський звернувся до мера Києва Віталія Кличка, а також до очільників Київської області та інших міст із закликом посилити територіальну оборону, оскільки вони є аутсайдерами з підготовки до наступу ворога. Про це Зеленський заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад, який 11 лютого проходить у Харкові, пише Depo.ua.

«Я хочу звернутись до цих областей, до голів обласних державних адміністрацій і також до київської держадміністрації. Звернутись, щоб за два тижні ви все зробили, без імпровізації. Консультуйтесь, будь ласка, з нашими військовими, згідно з законодавством про національний спротив», – сказав він.

Зеленський наголосив, що в України дуже мало часу, щоб так зволікати та не бути готовим до нападу ворога.

«У нас немає часу щось шукати, вирішувати, займатись, гратись в політику. В іншому випадку будуть кадрові рішення», – повідомив президент України.

Глава держави також закликав міністра культури Олександра Ткаченка, голів ОДА, районів та мерів дотримуватися однакової інформаційної політики.

«Щоб люди точно розуміли, що, якщо буде, що станеться, в якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області. Щоб з цього приводу не було ніяких імпровізацій», – наголосив Зеленський.

З 1 січня цього року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне завдання, яке закон ставить перед цими військами – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, як сьогодні повідомлялося, машину мера Києва та голови Асоціації міст України Віталія Кличка не пропустили на територію харківського Палацу спорт «Локомотив», де відбудеться засідання Конгресу регіональних та місцевих влад.

До слова, наприкінці січня Асоціація міст обговорила координацію дій територіальної оборони.