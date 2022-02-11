Двох кримських татар у Росії засудили до 11 років колонії суворого режиму

За словами адвоката, всі докази обвинувачення є «вигадкою та фальсифікацією фактів»

У Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд ухвалив вирок щодо двох кримських татарів Зекір'ї Муратова та Вадима Бектемірова у справі про участь в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір». Про це у Facebook повідомляє «Кримська солідарність»

Так, 64-річного Муратова засуджено на 11 років та шість місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму, а знавця ісламу Бектемірова – на 11 років суворого режиму, три перші він проведе у в'язниці

Сторона захисту наполягала, що у Зекір'ї Муратова не виявлено нічого, що пов'язувало б його із закликами до спроби повалення влади в Росії та з діяльністю, пов'язаною з поширенням ідеології терористичних організацій (література у вигляді книг, брошур, газет, затверджена списком Мін'юсту РФ).

Не були також виявлені у Муратова зброя, наркотики, вибухівка, боєприпаси та інші предмети, які заборонені в обігу законодавством РФ.

Для кримського релігійного діяча Бектемірова російський прокурор просив 12 років позбавлення волі. Захист Бектемірова вказав суду, що обвинувачення ґрунтується лише на суперечливому рішенні Верховного суду РФ від 2003 року щодо визнання «Хізб ут-Тахрір» терористичною організацією.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, всі докази обвинувачення є «вигадкою та фальсифікацією фактів». Зокрема секретний свідок, який використовується у «справі», якого впізнали як Аднана Масрі, «кочує» у кримінальних справах під різними псевдонімами, а в деяких кримінальних справах виступає як відкритий свідок сторони обвинувачення.

Адвокат звернув увагу суду, що на відеозапису секретний свідок наполягав, щоб Вадим сів обличчям до прихованої камери, ставлячи провокаційні запитання. Саме приміщення, де вівся запис розмови з Бектеміровим, «перебуває у власності співробітника служби безпеки», повідомив Курбедінов.

Крім того, зазначив він, експертиза психолога, лінгвіста та релігієзнавця науково не була обґрунтована і містить прямі ознаки підроблення понять та матеріалів. Це докладно описав у своїй роботі фахівець Дубровський та підтвердив під час допиту в судовому засіданні.

Вадим Бектеміров – магістр зі спеціалізації «Ісламські вчення» факультету арабської літератури та гуманітарних наук, випускник факультету арабської мови та літератури університету «Аль-Джинан» у Лівані. До арешту працював перекладачем, а також проводив молебні на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі заарештованим кримським татарам, відвідував судові засідання у політично мотивованих справах.

Вадим Бектеміров, фото: Кримська солідарність

Зекір'я Муратов – інвалід третьої групи, має ряд захворювань опорно-рухового апарату, а також хронічні захворювання у вигляді гіпертонії та стенокардії. 7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму його затримали за обвинуваченням у скоєнні злочину за статтею 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації). Київський районний «суд» міста Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Муратов був етапований у Ростов-на-Дону, де перебуває у СІЗО-1.

Зекір'я Муратов, фото: Кримська солідарність

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в нібито тероризмі. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

Раніше омбудсмен Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.