Життя триває: з початку тижня у Києві народилося майже 600 немовлят

Цього тижня в Києві на світ з'явилися чотири двійні

Із березня цього року в Києві народилося понад 23 тис. дітей

Цього тижня у Києві народилося 594 немовляти. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Цього тижня в столиці народилося 594 немовляти: 302 хлопчики та 292 дівчинки. Серед них – 4 двійні», – розповів мер.

Всього з березня цього року у столиці з’явилися на світ 23281 дитина. В порівнянні з таким же періодом минулого року це менше майже на 6%.

Взяли шлюб за попередній тиждень у Києві 241 пара, а розлучилися – 72 родини.

Усього з березня шлюб у Києві взяли 14798 пар, розлучилися – 2559.

«У порівнянні з минулим роком за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці зменшилася на 30%. Кількість розлучень також зменшилась – на 11%, – зазначив мер. – Любіть і бережіть своїх близьких! Підтримуйте один одного і все буде добре!».

До слова, 18 листопада жінка народила немовля в автомобілі в центрі Києва. Столичні патрульні швидко супроводили авто з породіллю до пологового будинку.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

Столичні поліцейські затримали жінку, яка носила дитину у дорожній сумці.

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