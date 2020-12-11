Коронавірус і ожеледиця: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

Як Київ бореться з пандемією та ожеледицею

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу та погіршення погодних умов.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки немовлят народилося з початку карантину в Києві;

в якому режимі працюватимуть столичні школи та садки під час локдауну;

про підтримку столичних підприємців;

про боротьбу з ожеледицею.





За минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.