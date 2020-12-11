Коронавірус і ожеледиця: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Як Київ бореться з пандемією та ожеледицею
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу та погіршення погодних умов.
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки немовлят народилося з початку карантину в Києві;
- в якому режимі працюватимуть столичні школи та садки під час локдауну;
- про підтримку столичних підприємців;
- про боротьбу з ожеледицею.
За минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.