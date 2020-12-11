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    Коронавірус і ожеледиця: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус і ожеледиця: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Як Київ бореться з пандемією та ожеледицею

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу та погіршення погодних умов.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки немовлят народилося з початку карантину в Києві;
    • в якому режимі працюватимуть столичні школи та садки під час локдауну;
    • про підтримку столичних підприємців;
    • про боротьбу з ожеледицею.


    За минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ дороги кияни негода коронавірус
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