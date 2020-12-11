У Києві зник без вісти підліток із психічними розладами (фото)
Хлопець уже неодноразово зникав
Голосіївське Управління поліції в Києві розшукує неповнолітнього Андрія Волчкова, 2005 року народження.
Хлопець пішов із дому та не повернувся.
Підліток вже раніше неодноразово зникав. Зазначається, що він має психічні розлади (дромоманія).
Прикмети: зріст хлопця 1,68 м, худорлявої статури.
Був одягнений: чорні джинси, темно-синя куртка, чорні чоботи, бордова шапка, бордовий шарф, червоний светр.
Із документів з собою мав посвідчення багатодітної родини.
Правоохоронці просять за наявності будь-якої інформації про дитину повідомляти за телефонами 0980289627, 0971954903, або по 102.