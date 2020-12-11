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    У Києві зник без вісти підліток із психічними розладами (фото)

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    Розшукується зниклий підліток - У Києві зник без вісти підліток із психічними розладами (фото)
    Розшукується зниклий підліток
    Фото ілюстративне

    Хлопець уже неодноразово зникав

    Голосіївське Управління поліції в Києві розшукує неповнолітнього Андрія Волчкова, 2005 року народження.

    Хлопець пішов із дому та не повернувся.

    Підліток вже раніше неодноразово зникав. Зазначається, що він має психічні розлади (дромоманія).

    Прикмети: зріст хлопця 1,68 м, худорлявої статури.

    Був одягнений: чорні джинси, темно-синя куртка, чорні чоботи, бордова шапка, бордовий шарф, червоний светр.

    Із документів з собою мав посвідчення багатодітної родини.

    Розшукується Андрій Волчков
    Розшукується Андрій Волчков

    Правоохоронці просять за наявності будь-якої інформації про дитину повідомляти за телефонами 0980289627, 0971954903, або по 102.

    Дромоманія – нездоланне бажання до безцільного блукання, бродяжництва, бажання втекти з дому, подорожувати, нестримне прагнення змін. Хворий може раптово покинути роботу, сім’ю і подорожувати або блукати без мети до фізичного виснаження.
    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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