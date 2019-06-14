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    Жорстоке побиття адвоката на Київщині: встановлено всіх нападників

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    Жорстоке побиття адвоката на Київщині: встановлено всіх нападників

    Місце перебування двох нападників не встановлено

    Слідчими управління поліції Київської області при проведенні досудового розслідування кримінального провадження за фактом нападу на адвоката у Білій Церкві встановлено ще двох осіб, які причетні до побиття правозахисника. Їм виписані підозри у вчиненні злочину та направлені за місцем проживання. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    В подальшому буде встановлено фактичне їх місце перебування, оголошені підозри за ст. 398 (напад на правозахисника) та направлені до суду для обрання міри запобіжного заходу, додали в поліції.

    Нагадаємо, 20 травня до поліції звернувся 44-річний чоловік, який, виконуючи свої професійні повноваження адвоката в Білій Церкві, намагався зупинити зухвалі протиправні дії, натомість, невідомі особи спочатку погрожували, а потім розбили мобільний телефон та його самого жорстоко побили.

    За даним фактом було розпочато досудове розслідування в рамках відкритих кримінальних проваджень за статтями 400, 399 та 388 Кримінального кодексу України. 

    11 червня слідчі додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

    12 червня у поліції повідомили, що проведеними заходами правоохоронці встановили особи двох нападників. 

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