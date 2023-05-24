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Згвалтування у Кагарлику: суд виніс вирок експоліцейським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Згвалтування у Кагарлику: суд виніс вирок експоліцейським
фото з відкритих джерел

Прокурори у суді довели, що службові особи катували та незаконно утримували людей

Двоє колишніх поліцейських, які у 2020 році зґвалтували жінку в дільниці в Кагарлику, засуджені до 11 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Суд визнав двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України). Суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей.

У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу.

Слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

Теги: прокуратура прокурор слідство засуджені зґвалтування поліція суд

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