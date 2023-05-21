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Міжнародний кримінальний суд відреагував на залякування свого прокурора Росією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міжнародний кримінальний суд відреагував на залякування свого прокурора Росією
МКС назвав залякування Росії неприйнятними
Фото: Facebook / InternationalCriminalCourt

Напередодні міністверство внутрішнійх справ РФ оголосило в розшук прокурора МКС 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) висловив стурбованість через те, що Росія оголосила в розшук прокурора МКС Каріма Хана. Про це йдеться в заяві Асамблеї держав-учасниць МКС.

Голова Асамблеї держав-учасниць МКС, керівного наглядового органу суду висловив «жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів».

«Міжнародний кримінальний суд обізнаний та глибоко стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, були вжиті стосовно посадових осіб МКС», – йдеться в заяві.

МКС назвав ці заходи неприйнятними. Як зазначається, Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандата щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти.

Також Суд закликав усі держави поважати незалежність МКС й об’єднатись у боротьбі проти безкарності.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

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Теги: росія прокурор Міжнародний кримінальний суд

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