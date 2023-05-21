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Ордер на арешт Путіна: Росія висунули звинувачення прокурору суду в Гаазі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна: Росія висунули звинувачення прокурору суду в Гаазі
Слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану
фото з відкритих джерел

У Слідкомі РФ стверджують, що кримінальне переслідування президента Путіна «має  незаконний характер»

Через ордер на арешт російського президента Володимира Путіна слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану та судді Розаріо Сальваторе Міжнародного кримінального суду. Їх звинувачено за кількома статтями КК РФ, зокрема у «приготуванні до нападу на представника іноземної держави». Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

У Слідкомі РФ стверджують, що кримінальне переслідування президента Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у незаконній депортації українських дітей в Росію, «має  незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

Прокурору МКС росіяни інкримінують «притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «незаконне звинувачення особи у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину».

Як вважає російське слідство, Карім Хан у межах кримінального розслідування надіслав клопотання до палати попереднього провадження МКС для отримання ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової. На підставі цього клопотання судді МКС, на думку росіян, винесли “незаконні рішення”.

Суддю Розаріо Сальваторе росіяни звинувачують також за статтею про «заздалегідь незаконне взяття під варту».

У Слідчому комітеті РФ заявили, що проводять «розслідування» щодо інших суддів МКС.

Раніше міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

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Теги: росіяни розслідування слідство прокурор арешт росія

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