РФ знайшла винних, чому «другій армії світу» бракує танків

У Росії начальник бронетанкової служби викрадав двигуни для танків

У Ростові-на-Дону суд заарештував начальника бронетанкової служби Південного військового округу за звинуваченням у розкраданні двигунів для танків. Російському полковнику Олександру Денисову загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляє Радіо Свобода.

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За версією слідства, Денисов разом з іншими особами, імена яких поки невідомі, з листопада 2021-го по квітень 2022-го крали двигуни для танків Т-90. Усього їм вдалося викрасти сім штук. Загальна вартість вкрадених двигунів – близько 20,5 млн руб.

Повідомляється, що сам Денисов звинувачення відкидає.

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У 2019 році за схожий злочин було засуджено трьох колишніх офіцерів бронетанкової служби. Їх визнали винними у замаху на розкрадання чотирьох двигунів для КамАЗів.

У березні у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що російська армія через високі втрати бронетехніки змушена використовувати старе озброєння.

Розслідувачі з групи Conflict Intelligence Team повідомляли, що з Далекого Сходу на захід Росії вирушив залізничний потяг зі знятими з консервації танками Т-54, розробка яких розпочалася перед закінченням Другої світової війни. На думку авторів розслідування, перекидання на війну з Україною старої бронетехніки може свідчити про серйозні проблеми із забезпеченням у російській армії.

До слова, зараз російська пропаганда розповідає, що на фронті окупанти почали застосовувати «новітні танки» Т-14 «Армата».

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За даними розвідувального управління міноборони США, у війні проти України Росія втратила понад 2 тис. танків та майже 4 тис. бронетранспортерів