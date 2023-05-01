На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото)
У разі виявлення підозрілих предметів, необхідно одразу телефонувати на спецлінію «102»
У Вишгородському районі Київщини знайшли частину реактивного снаряду «Ураган». Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
Зазначається, що днями про знахідку повідомив місцевий житель.
«Фахівці оглянули та вилучили черговий доказ злочинів, вчинених російськими солдатами проти жителів області», – йдеться в повідомленні.
Поліція нагадала громадянам, що у разі виявлення підозрілих предметів, необхідно одразу телефонувати на спецлінію «102».
Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти здійснили другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95мс). У Києві тривога тривала близько трьох годин. Окупанти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.
До слова, на Київщині сьогодні лунатимуть сирени.
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