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На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото)
Днями про знахідку повідомив місцевий житель
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

У разі виявлення підозрілих предметів, необхідно одразу телефонувати на спецлінію «102»

У Вишгородському районі Київщини знайшли частину реактивного снаряду «Ураган». Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що днями про знахідку повідомив місцевий житель.

«Фахівці оглянули та вилучили черговий доказ злочинів, вчинених російськими солдатами проти жителів області», – йдеться в повідомленні.

На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото) фото 1

Поліція нагадала громадянам, що у разі виявлення підозрілих предметів, необхідно одразу телефонувати на спецлінію «102».

На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото) фото 2

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти здійснили другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95мс). У Києві тривога тривала близько трьох годин. Окупанти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

До слова, на Київщині сьогодні лунатимуть сирени.

Теги: поліція Київщина війна ураган

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