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Справа Жеваго: ДБР повідомило про прогрес у питанні повернення коштів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Жеваго: ДБР повідомило про прогрес у питанні повернення коштів
Кошти Жеваго були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022
фото з відкритих джерел

Сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує $113 млн 

Правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн. Про це повідомляє пресслужа ДБР.

«ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екс-нардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом ДБР.

«Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США. Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторонни», – заявили правоохоронці.

Нагадаємо, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена. 29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Теги: прокуратура кредит арешт фінанси Костянтин Жеваго

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