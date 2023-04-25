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На блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі
ДТП при в’їзді на Південний міст
фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали водія «Деу Ланос», що втік із місця ДТП

23 квітня у Києві на блокпосту при в’їзді на Південний міст автомобіль збив поліцейського. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, 23 квітня близько 21:30 працівники патрульної поліції при в’їзді на Південний міст зупинили автомобіль «Деу Ланос», водій якого намагався проїхати шляхопроводом.

Після зупинки транспортного засобу поліцейський повідомив водієві про діючі обмеження проїзду через Південний міст для цивільного автотранспорту та вказав шлях для здійснення об’їзду.

Водій, ігноруючи законні вимоги правоохоронців, почав рух, в результаті чого протягнув по проїзній частині дороги інспектора поліції, який намагався його зупинити, та втік з місця події.

Внаслідок наїзду поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Водія «Деу Ланос» затримано та повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень при виконанні цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Здійснюється досудове розслідування.

 

Теги: ДТП Київ поліція прокуратура автомобіль злочин

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