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Євросоюз засудив втручання Росії у кримінальну справу проти суддів МКС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Євросоюз засудив втручання Росії у кримінальну справу проти суддів МКС
ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна
фото з відкритих джерел

ЄС закликає всі держави захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, і об’єднатися проти безкарності

Євросоюз рішуче засудив російське рішення порушити кримінальну справу проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду, які були долучені до розслідування злочинів під час російської агресивної війни проти України. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський союз засуджує кримінальне провадження, що було ініційовано російською владою проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду. Будь-які російські дії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто залучені до розслідування міжнародних злочинів, що були скоєні в Україні, є політично мотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є подальшим свідченням кремлівської неповаги до міжнародних правил та міжнародного права», – наголошується у документі.

ЄС підтвердив повну підтримку діяльності МКС, який є незалежною та неупередженою судовою інституцією, якій довіряють понад 120 країн з усіх регіонів світу, і яка забезпечує відповідальність за найтяжчі злочини.

«Ми твердо стоїмо поряд із Судом, та залишаємося готовими захищати його співробітників від будь-якого зовнішнього втручання у хід правосуддя та спрямованого на підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі країни-члени захищати принципи та цінності, які викладені у Римському статуті, та залишатися об’єднаними у боротьбі проти безкарності», – наголосив Жозеп Боррель.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро повідомило, що разом з антикорупційною прокуратурою викрило на корупції керівництво Верховного Суду. 

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Теги: прокурор суддя розслідування правосуддя Європейський союз

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