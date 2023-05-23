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Генерал і полковник РФ отримали 12 років тюрми за підрив Північно-Кримського каналу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал і полковник РФ отримали 12 років тюрми за підрив Північно-Кримського каналу
Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання
фото: пресслужба СБУ

Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ

Йдеться про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова.

Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми.

Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру.

Теги: наказ засуджені СБУ

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