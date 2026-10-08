Знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці

Через перебої в роботі об'єктів Київводоканалу тимчасово припинили приймати стоки з Борщагівської громади

Знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» спричинило проблеми з роботою систем водовідведення та водопостачання. Зокрема, тимчасово припинено приймання стічних вод до каналізаційних мереж Києва з території Борщагівської громади. Про це повідомив секретар сільради Олександр Медвідь, пише «Главком».

Зазначається, що через знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» наразі неможливе нормальне приймання стоків до міської каналізаційної системи.

«У зв'язку зі знеструмленням об'єктів ПрАТ «АК «Київводоканал» тимчасово припинено приймання стічних вод до каналізаційних мереж міста Києва, зокрема з території Борщагівської громади», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ситуація безпосередньо впливає на роботу систем водовідведення та водопостачання. Наразі точні терміни відновлення роботи систем невідомі.

«Щойно отримаємо додаткову підтверджену інформацію щодо відновлення водопостачання, одразу повідомимо», – заявили у Борщагівській сільській раді.

Про терміни повного відновлення роботи каналізаційної та водопостачальної систем додатково мають повідомити після отримання підтвердженої інформації.

Варто нагадати, що тимчасово було призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання було тимчасово призупинено рух фунікулера.