З вікна багатоповерхівки на Русанівці випала жінка (фото)



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При падінні жінка також вдарилася об дерево Фото: Інформатор

Смерть наступила в результаті падіння з вікна 11-го поверху

У ніч на п’ятницю, 14 червня, в Києві за адресою Русанівська набережна, 20 виявили тіло жінки, що лежало під вікнами 16-поверхового будинку.

Виклик на лінію 102 надійшов о 4:47. Про це повідомляє Інформатор.

Коли на місце прибули патрульні і медики, то жінка вже була мертва. Попередньо, смерть наступила в результаті падіння з вікна 11-го поверху 16-поверхового будинку. При падінні жінка також вдарилася об дерево, гілки якого зламалися.

Особа загиблої встановлюється, на вигляд їй 30-35 років. У квартирі, з якої імовірно вона випала, двері ніхто не відчиняв. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, 12 червня з вікна шостого поверху житлового дев'ятиповерхового будинку на вулиці Митрополита Василя Липківського, 13, викинувся 19-річний хлопець.