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    З вікна багатоповерхівки на Русанівці випала жінка (фото)

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    При падінні жінка також вдарилася об дерево - З вікна багатоповерхівки на Русанівці випала жінка (фото)
    При падінні жінка також вдарилася об дерево
    Фото: Інформатор

    Смерть наступила в результаті падіння з вікна 11-го поверху

    У ніч на п’ятницю, 14 червня, в Києві за адресою Русанівська набережна, 20 виявили тіло жінки, що лежало під вікнами 16-поверхового будинку.

    Виклик на лінію 102 надійшов о 4:47. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли на місце прибули патрульні і медики, то жінка вже була мертва. Попередньо, смерть наступила в результаті падіння з вікна 11-го поверху 16-поверхового будинку. При падінні жінка також вдарилася об дерево, гілки якого зламалися.

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    З вікна багатоповерхівки на Русанівці випала жінка (фото)
    З вікна багатоповерхівки на Русанівці випала жінка (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 12 червня з вікна шостого поверху житлового дев'ятиповерхового будинку на вулиці Митрополита Василя Липківського, 13, викинувся 19-річний хлопець.

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