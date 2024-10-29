На Львівщині затримали хлопця, який за $10-15 тис. проводив ухилянтів через кордон

18-річнного хлопця затримала поліція за те, що він створив «схему» нелегального перетину кордону

У Львівській області ліквідовано канал незаконного переправлення громадян через кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними прикордонної служби, схему організував 18-річний житель Рівненської області. Він пропонував клієнтам, яких знаходив через інтернет, план перетину кордону в Закарпатській області поза пунктами пропуску. Свої «послуги» він оцінював у $10–15 тис.

Його затримали на місці під час отримання $10,5 тис.

Правоохоронці вилучили у зловмисника мобільний телефон, банківські картки та гроші.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали 23-річного чоловіка, який за $12 тис. обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії та виключити «клієнта» з обліку в територіальному центрі комплектування.

Як повідомлялося, ввечері 11 жовтня в Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.