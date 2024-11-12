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До офісу «Київтеплоенерго» навідались правоохоронці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До офісу «Київтеплоенерго» навідались правоохоронці
«Київтеплоенерго» заявляє про безпідставні звинувачення правоохоронців
фото з відкритих джерел

Розслідування стосується будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики, які виконувала підрядна організація

Сьогодні, 12 листопада, до головного офісу КП «Київтеплоенерго» вкотре прийшли правоохоронці – представники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначають у «Київтеплоенерго», візит, щонайменше, дивний, адже жодних робіт, що стосуються діяльності метрополітену, КП «Київтеплоенерго» взагалі не здійснює. Розслідування стосується будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики, які виконувала підрядна організація. Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників.

КП «Київтеплоенерго» заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання. Підприємство також не має контрольних функцій у сфері трудових відносин та зазначає, що такі повноваження мають винятково органи державної влади.

Наразі правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста. Органи поліції, прокуратури та інші вже неодноразово приходили на підприємство та вилучали необхідні документи. Складається враження, що це штучне продукування кримінальних проваджень і навмисне створення кризових ситуацій для підприємства з непрофесійним втручанням у всі напрями діяльності теплопостачального підприємства з метою дестабілізації процесів життєзабезпечення міста, особливо на старті опалювального сезону. 

Наголошуємо, що несанкціоноване втручання у процес відновлення об’єктів критичної інфраструктури міста може призвести до непередбачуваних наслідків у зимовий період. При відновленні обладнання енергетики переслідують одну мету – повернути втрачені енергопотужності та надійне енергопостачання столиці.

Нагадаємо, у серпні на території комунального підприємства «Київтеплоенерго» пройшли обшуки. Посадових осіб «Київтеплоенерго» правоохоронці звинувачували у привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вулиці Антоновича у 2016 році.

Теги: документи розслідування Київтеплоенерго поліція

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