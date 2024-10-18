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Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА
Вміст забруднюючих речовин у всьому місті у нормі
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у столиці у нормі

Станом на 08:00 18 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 11.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 30 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 512.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 15.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25.4 мкг/м3 (гранично допустима
  • концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 10.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 28.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 387.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 6.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 17.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 37.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 565.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 48.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 11.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 40.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 598.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 54.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 29.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 511.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 8.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 23.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 15.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25.4 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 650.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 38.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 60.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 11.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16 мкг/м3;
  • озон – 7.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 479.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 44.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 40.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 35.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.092 мкЗв/год.

Як повідомлялося, у Києві 18 жовтня також очікуються заморозки – температура вночі знизиться до 0...+2°С, вдень стовпчики термометра коливатимуться від  +8...+10°С.

Теги: повітря екологія погода

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