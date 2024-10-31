Головна Новини
search button user button menu button

У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
У Харкові, ймовірно, є загиблі
Фото: Національна поліція

Росіяни ввечері атакували Харків авіабомбою

Внаслідок влучання авіаційної бомби у багатоповерхівку в Харкові, ймовірно, вже є загиблі, ще 24 людини травмовані. Під завалами є люди, які подають звуки рятувальникам. Про це повідомили в областній прокуратурі Харківщини. 

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що внаслідок удару авіабомбою по житловому будинку у Харкові вже є більше 20 травмованих та поранених. Також він зазначив, що, ймовірно, вже є загиблі люди.

Крім того, як зазначив речник, під завалами ще знаходяться живі люди, які подають звуки рятувальникам. Пошуково-рятувальна робота продовжується.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня у Харкові стався вибух. Російська Федерація знову атакувала місто – бомба влучила у багатоповерховий будинок

Пізніше Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку.

Читайте також:

Теги: Харків вибух поліція будинок робота місто війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський відзвітував про ситуацію на Запорізькому напрямку
Сирський відзвітував про ситуацію на Запорізькому напрямку
28 жовтня, 18:59
Станом на ранок 21 жовтня попередні результати підрахунку голосів свідчать: Молдову чекає другий тур президентських виборів
Врятувати Молдову
21 жовтня, 13:33
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 08:11
Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського
9 жовтня, 18:14
Тоня Матвієнко розповіла, що змінилося за рік життя без мами
«Рік, як вас немає»: Донька Ніни Матвієнко розчулила зверненням до покійної матері
8 жовтня, 12:40
В РФ «ветеранів» війни призначатимуть на керівні посади
В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW
8 жовтня, 06:37
До Литви прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка
Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із «Z-символікою»
3 жовтня, 19:14
Ескалація конфлікту на Близькому Сході може стати нагодою для Ізраїля наочно прорекламувати свої засоби повітряного нападу
Війна на Близькому Сході. Урок для України
2 жовтня, 18:50
На новій посаді Найєм займатиметься розробкою та впровадженні ефективних механізмів боротьби з корупцією
Мустафа Найєм знайшов нову роботу
2 жовтня, 12:03

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
44K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
8158
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3186
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч
2931
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

У Києві оголосили повітряну тривогу
Сьогодні, 02:04
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
29 жовтня, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua