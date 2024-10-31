У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура

Росіяни ввечері атакували Харків авіабомбою

Внаслідок влучання авіаційної бомби у багатоповерхівку в Харкові, ймовірно, вже є загиблі, ще 24 людини травмовані. Під завалами є люди, які подають звуки рятувальникам. Про це повідомили в областній прокуратурі Харківщини.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що внаслідок удару авіабомбою по житловому будинку у Харкові вже є більше 20 травмованих та поранених. Також він зазначив, що, ймовірно, вже є загиблі люди.

Крім того, як зазначив речник, під завалами ще знаходяться живі люди, які подають звуки рятувальникам. Пошуково-рятувальна робота продовжується.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня у Харкові стався вибух. Російська Федерація знову атакувала місто – бомба влучила у багатоповерховий будинок.

Пізніше Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку.