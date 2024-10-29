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Росіяни відмовляються іти на штурм в Запорізькій області – партизани АТЕШ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни відмовляються іти на штурм в Запорізькій області – партизани АТЕШ
Росіяни не хочуть йти в атаки на Запоріжжі
фото з відкритих джерел

Російські підрозділи дедалі частіше відмовляються виконувати накази своїх командирів

Окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. Про це повідомляють у своєму Telegram-каналі партизани руху АТЕШ.

За даними агентів зі 1440-го мотострілецького полку, окремі взводи росіян відмовляються переходити в наступ у Запорізькій області. Відмовників затримала військова поліція.

«Всі розуміють, що штурм української оборони – це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються дедалі частіше», – йдеться у повідомленні.

В АТЕШ зазначили, що у зв'язку з ситуацією, російське командування планує залучати на зазначений напрямок нові підрозділи та замінювати формування, що пішли, строковиками.

«Це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не братимуть участі в «СВО», – зазначають партизани.

Нагадаємо, раніше агент бойового крила партизанського руху «АТЕШ» знищив релейний щиток поблизу населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області. 

Нагадаємо, український партизанський рух «АТЕШ», назва якого кримськотатарською означає «вогонь», вже два роки успішно оперує на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії, зриваючи плани окупантів та наводячи вогонь українських засобів ураження. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Теги: Telegram поліція наступ штурм партизани

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