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ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений
фото: пресслужба поліції

Поліція закликає містян врахувати  інформацію під час планування маршруту поїздки

Сьогодні зранку, 5 листопада, на Кільцевій дорозі Києва сталася ДТП. Рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Леся Курбаса, Про це повідомила пресслужба  патрульної поліції.

«У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Леся Курбаса»,  – зазначили патрульні.

Містян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо,  4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск. ДТП сталася на вулиці Заболотного. Унаслідок ДТП у Голосіївському районі столиці дві особи загинули та трьох госпіталізовано до лікарні. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. 

Теги: ДТП аварія затор поліція

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