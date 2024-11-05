Поліція закликає містян врахувати інформацію під час планування маршруту поїздки

Сьогодні зранку, 5 листопада, на Кільцевій дорозі Києва сталася ДТП. Рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Леся Курбаса, Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

«У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Леся Курбаса», – зазначили патрульні.

Містян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск. ДТП сталася на вулиці Заболотного. Унаслідок ДТП у Голосіївському районі столиці дві особи загинули та трьох госпіталізовано до лікарні. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія.