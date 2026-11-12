Повторна атака на Яготин забрала життя двох рятувальників

Олександр Бондаренко присвятив пожежно-рятувальній справі 25 років життя, а Юрій Литовченко віддав професії рятувальника понад 30 років

У Яготині на Київщині внаслідок повторного російського удару під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Загиблими виявилися начальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) ГУ ДСНС України у Київській області, майор служби цивільного захисту Олександр Бондаренко та водій 28-ї ДПРЧ, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Литовченко.

Як зазначив голова ДСНС України Андрій Даник, Олександр Бондаренко присвятив пожежно-рятувальній справі 25 років життя – вдома на нього чекали дружина, донька та син. Юрій Литовченко віддав професії рятувальника понад 30 років, у нього залишилися дружина та син.

«Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою – невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів», – наголосив очільник ДСНС.

Також під час ворожої атаки постраждали ще двоє надзвичайників – Сергій Мусіяка та Валентин Михно. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, у Яготині Київської області ворожий безпілотник вдарив по території цивільного ліцею. Завдяки своєчасному переходу до укриття ніхто з дітей та працівників закладу не постраждав.

До слова, під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом, загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко. Під час ліквідації пожежі в Сумах, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області Столяренко. Лікарі боролися за життя Столяренка, але врятувати його не вдалося.