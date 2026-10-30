Ворожа атака на Київщину: у чотирьох районах пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Внаслідок атак ніхто з місцевих мешканців не постраждав, загиблих немає

Російські війська продовжують атакувати Київську область за допомогою безпілотників. Упродовж доби руйнування та пошкодження зафіксовано одразу в чотирьох районах регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Унаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, господарські споруди та обʼєкти інфраструктури:

Обухівський район: пошкоджено три приватні будинки, господарську будівлю та обʼєкт інфраструктури;

Бориспільський район: зазнав ушкоджень обʼєкт інфраструктури;

Вишгородський район: пошкоджено приватний будинок та господарську споруду;

Броварський район: пошкоджено приватний житловий будинок.

За інформацією КОВА, унаслідок атак ніхто з місцевих мешканців не постраждав, загиблих немає. На місцях подій працювали всі оперативні та аварійно-рятувальні служби, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Росіяни влучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа. У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.