У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв — Кличко

У районах, де ситуація з електропостачанням найскладніша, буде розгорнуто пункти обігріву

Через пошкодження об’єктів столичного енерговузла виникли перебої з водою та електротранспортом

У Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише «Главком».

За його словами, російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

«Тому «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло», – зазначив Кличко.

Аварійна ситуація вплинула й на роботу міських комунальних систем. Зокрема, у столиці виникли перебої з водопостачанням. Фахівці «Київводоканалу» працюють над стабілізацією системи та відновленням подачі води.

Крім того, у районах, де ситуація з електропостачанням найскладніша, розгортають пункти обігріву. Там кияни зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю.

Міський голова закликав стежити за повідомленнями міської влади щодо роботи комунальних служб і пунктів обігріву.

Варто нагадати, що система водопостачання та водовідведення столиці підготовлена до аварійних ситуацій лише частково, а резервне обладнання не здатне повністю замінити централізовану електромережу. Про це під час відвідин однієї з водопровідних насосних станцій повідомив міський голова Віталій Кличко.