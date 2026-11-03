Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв — Кличко

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв — Кличко
У районах, де ситуація з електропостачанням найскладніша, буде розгорнуто пункти обігріву
фото: ДСНС

Через пошкодження об’єктів столичного енерговузла виникли перебої з водою та електротранспортом

У Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише «Главком».

За його словами, російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

«Тому «Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло», – зазначив Кличко.

Аварійна ситуація вплинула й на роботу міських комунальних систем. Зокрема, у столиці виникли перебої з водопостачанням. Фахівці «Київводоканалу» працюють над стабілізацією системи та відновленням подачі води.

Крім того, у районах, де ситуація з електропостачанням найскладніша, розгортають пункти обігріву. Там кияни зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю.

Міський голова закликав стежити за повідомленнями міської влади щодо роботи комунальних служб і пунктів обігріву.

Варто нагадати, що система водопостачання та водовідведення столиці підготовлена до аварійних ситуацій лише частково, а резервне обладнання не здатне повністю замінити централізовану електромережу. Про це під час відвідин однієї з водопровідних насосних станцій повідомив міський голова Віталій Кличко.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Кличка, посилення російських атак змушують Київ перейти в «режим виживання» напередодні зими
Наша пісня «гарна й нова». Як кияни реагують на нові заклики Кличка виїхати з міста
9 жовтня, 11:47
Київ перебуває під атакою ворога
У Києві росіяни вдарили ракетою по обʼєкту транспортної інфраструктури (оновлено)
12 жовтня, 23:15
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15
Ворожі атаки, пошкодження інфраструктури, технічні аварії або нові команди НЕК Укренерго можуть змінювати обсяги обмежень
Поділ на черги відключень світла у Києві скасовано: де перевірити індивідуальні графіки
13 жовтня, 17:59
На першому етапі тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садків.
У Києві розпочався опалювальний сезон: кому увімкнуть тепло першим
16 жовтня, 10:02
Росіяни розбили операційну в Інституті Стражеска
Росіяни вдруге вдарили по Інституту Стражеска у Києві: зруйнована операційна, є поранений
20 жовтня, 17:25
Графіки відключення світла у Київській області 24 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 24 жовтня 2026 року
23 жовтня, 19:17
Шини спалювали у промислових печах, розташованих на території однієї з промислових зон столиці
Спалювання шин у промзоні: столичне підприємство завдало збитків довкіллю на 3,9 млн грн
27 жовтня, 17:15
Обшук у квартирі імовірної організаторки схеми
Полювали на житло літніх людей та гроші військових: поліція затримала групу підозрюваних
Сьогодні, 13:10

Новини

У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв — Кличко
У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв — Кличко
Опалювальний сезон у Києві: чому не всі заклади соцсфери з теплом
Опалювальний сезон у Києві: чому не всі заклади соцсфери з теплом
Легалізація іноземців: в Україну екстрадовано киянина, який підозрюється у шахрайстві
Легалізація іноземців: в Україну екстрадовано киянина, який підозрюється у шахрайстві
$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом
$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом
Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області
Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
144K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua