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«Зупинись! Вшануй пам’ять героїв»: у Києві рідні загиблих влаштували щемливу акцію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Зупинись! Вшануй пам’ять героїв»: у Києві рідні загиблих влаштували щемливу акцію
Родичі полеглих бійців та тих, хто перебуває в полоні, вийшли на Хрещатик з прапорами підрозділів та червоним банером
фото: Суспільне Новини

Рідні полеглих захисників тримали у руках фотографії близьких, які віддали своє життя, захищаючи Україну

В Україні щодня о 9 годині ранку під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшановують пам’ять всіх загиблих захисників і захисниць України. Сьогодні, 13 січня, рідні полеглих бійців влаштували акцію на Хрещатику у Києві. 

Рівно о 9:00 вони вийшли на Проїжджу частину центральної вулиці столиці  з плакатом «Зупинись! Вшануй пам’ять Героїв!»

Рівно о 9:00 підні полеглих захисників вийшли на вулицю Хрещатик з великим плакатом «Зупинись! Вшануй пам’ять Героїв!»
Рівно о 9:00 підні полеглих захисників вийшли на вулицю Хрещатик з великим плакатом «Зупинись! Вшануй пам’ять Героїв!»
фото: Суспільне Новини

Рідні полеглих захисників тримали у руках фотографії близьких, які віддали своє життя, захищаючи Україну. 

Нагадаємо. у Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, відкрито меморіальну скульптуру «Небесний дозор». Скульптуру відкрили на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор». Меморіал та сквер створили за підтримки меценатів.

До слова, у парку Металургів ім. В.А. Сацького у Запоріжжі відкрили «Дерево пам’яті», присвячене полеглим захисникам України. Його створили у межах фестивалю сучасного мистецтва «Gogolfest. Pokrova»: група «Метінвест» підтримала задум творчої команди фестивалю, і повністю профінансувала створення інсталяції. Дев’ятиметрове залізне дерево уособлює вкорінення пам’яті про сталевих українських воїнів, які загинули у боротьбі за незалежну й вільну Україну. На кожній гілці дерева розміщено дзвоники, які за найменшого подуву вітру видають мелодійний дзвін, який символізує голоси бійців. М'яке світло струмує від коренів дерева до його розлогої сталевої крони, де увічнені імена загиблих оборонців.

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Теги: акція Хрещатик відео

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