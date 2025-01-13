Брав участь в запеклих боях у складі спецпідрозділу «Кракен». Згадаймо Олексія Пчелінського

З початком повномасштабного вторгнення, чоловік одразу став на захист своєї держави

Пчелінський брав участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, воював неподалік Бахмуту, брав участь у визволенні Харківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Пчелінського.

Захищаючи Батьківщину від ворога, на Запорізькому напрямку загинув фастівчанин Олексій Пчелінський. Про це повідомила Фастівська міська рада.

Олексій Ігорьович Пчелінський народився 21 липня 1984 року у місті Фастові, Навчався до 9 класу у загальноосвітній школі №7. Далі вступив до залізничного училища №17 у Києві. У 2004-2006 роках проходив строкову службу у ЗСУ. Пізніше довгий час працював водієм-далекобійником.

Олексій завжди мав мрію відкрити свій бізнес, і він зміг реалізувати свою мрію та успішно розвивав свою власну справу. Був цілеспрямованим та мудрим, у зрілому віці вступив до вищого навчального закладу.

Олексій Пчелінський брав участь в боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, воював неподалік Бахмуту, брав участь у визволені Харківщини фото: Фастівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення, чоловік одразу став на захист своєї держави. Спочатку він проходив службу у 208 батальйоні 114 бригади ТРО, де успішно провів диверсію на окупованій території Київщини, (село Копилів), по знищенню ворожої техніки та особового складу окупантів, за що був нагороджений пам’ятним знаком «Вірність та честь» від зовнішньої розвідки України.

Брав участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, воював неподалік Бахмуту, брав участь у визволенні Харківщини.

Пчелінський був відзначений нагородами «Сталевий хрест» від Валерія Залужного, медаллю «За хоробрість в бою» та «Незламним героям російсько-української війни».

Пізніше Олексій Пчелінський пройшов відбір в штурмовий спецпідрозділ ГУР «Кракен», у складі якого, брав участь в запеклих боях, за що теж неодноразово нагороджений відзнаками та орденами, зокрема, «За бойові заслуги» від Кирила Буданова.

Загинув Герой у бою 26 грудня 2024 року на Запорізькому напрямку.

Олексій безмежно любив своїх дітей донечку Вікторію, сина Назара, дружину Оксану. Завжди підтримував батьків, близьких та друзів.

У скорботі залишилися дружина Оксана, діти Назар та Вікторія, батьки, брати Руслан та Олександр з родиною, дядько Роман з родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.