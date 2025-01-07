ГУР показало, як українські дрони знищили російські РЕБ та логістику (відео)

Розвідники знищили російський військовий транспорт та РЕБ на Донецькому напрямку

Оператори FPV-дронів ГУР Міноборони України знищили російський військовий транспорт та РЕБ на Донецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні ГУР.

На Донецькому напрямку українські спецпризначенці знищили ворожий транспорт та засоби радіоелектронної боротьби російських військ. Зазначається, що вдалось знищити сучасний комплекс РЕБ «Поле-21».

«Спецпризначення знищують транспорт та засоби радіоелектронної боротьби окупантів, разом із сучаснимкомплексом РЕБ «Поле-21»», –йдеться у повідомленні.

У соціальній мережі опублікували відео, на якому можна побачити результативну роботу операторів FPV дронів ГУР МО України на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що 1049-й день повномасштабної війни в Україні.

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 48 авіаударів (57 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 837 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.