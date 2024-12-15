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На Сумщині через обстріли горіли кілька домогосподарств (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Сумщині через обстріли горіли кілька домогосподарств (відео)
Надзвичайники ліквідували пожежу
фото: ДСНС Сумщини

Внаслідко обстрілу постраждали жителі Шосткинського та Охтирського районів Сумщини

Сьогодні вночі рятувальники ліквідували дві пожежі на Сумщині, спричинені обстрілами. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, 14 грудня ввечері внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа в приватному домоволодінні на Охтирщині.

«Рятувальники оперативно локалізували займання, запобігши поширенню вогню на три господарчі будівлі», – йдеться в повідомленні.

Пізніше в Шосткинському районі через атаку загорілася приватна оселя.

Надзвичайники ліквідували пожежу та захистили господарчу будівлю від пошкодження.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: пожежа обстріл війна Сумщина росія рятувальники відео

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