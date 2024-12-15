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У Києві в результаті ДТП згоріли дві автівки – соцмережі

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві в результаті ДТП згоріли дві автівки – соцмережі
ДТП сталася на Харкіському шосе у Києві
скріншот з відео

За поперньою інформацією, люди не постраждали

У результаті ДТП загорілося дві автівки на Харкіському шосе у Києві. Про це повідомляє Київ ІНФО.

«В результаті ДТП аварії згоріли 2 автівки. На щастя, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Як помітно з відео, полум′я повністю охопило два лекові авто. 

Зазначається, що пожежу вже ліквідовують.

Нагадаємо, у Києві в житловому будинку вибухнув газовий балон на 10 літрів.

До слова, у Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі. «На місці було встановлено: попередньо, внаслідок вибуху акумуляторної батареї в офісі на 9 поверсі 10-поверхової будівлі сталась пожежа. Загоряння було ліквідовано о 20:44 на площі 3 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Дніпрі пролунав вибух. Унаслідок інциденту загинула одна людина. На місці працюють правоохоронці. 

Пізніше правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

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Теги: пожежа вибух Київ Щастя відео

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