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Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян
У Києві проходять зйомки військового фільму
скриншот відео

Появу вантажівки та двох чоловіків, перевдягнених у російських окупантів, зафіксовано на Дарниці

Сьогодні, 13 січня, у Києві на Дарниці місцеві жителі помітили російських солдатів. Кадри з російськими військовими публікують місцеві Telegram-канали.

Як виявилося, зараз у Києві проходять зйомки військового фільму.

«Проте попередити народ не завадило б», – йдеться у підписі до відео.

На відео можна побачити вантажівку та двох чоловіків, перевдягнених у російських окупантів, з білими пов'язками на одязі. Поруч встановлено російський прапор.

«Може, зробимо про всяк випадок коктейлі?», «Так, варто було б попередити. Бо хтось купу накладе, а хтось закидає коктейлями Молотова, не розбираючись», «Хай попереджають, бо може якась бабця кинути банку з огірками в голову», – пишуть в мережі, натякаючи на «коктейлі Молотова», якими зустрічали російських окупантів в українських містах та селах на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Місцеві жителі активно відреагували на появу російських окупантів у Києві
Місцеві жителі активно відреагували на появу російських окупантів у Києві
скриншот
Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян фото 1
скриншот коментарів
Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян фото 2
скриншот коментарів
Кияни пригадали відому історію про банку з огірками, якою місцева жителька на початку війни збила ворожий дрон
Кияни пригадали відому історію про банку з огірками, якою місцева жителька на початку війни збила ворожий дрон
скриншот коментарів

Нагадаємо, колишній британський прем’єрміністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня». Допрем’єрний показ комедії режисера Олега Борщевського відбувся у кінотеатрі «Оскар» в Києві. Як повідомляє кореспондент «Главком», Борис Джонсон зіграв епізодичну роль у картині.

До слова, фільм російського режисера Бориса Гуца «Глухі коханці» не прибиратимуть з основної програми Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» (PÖFF), попри заклики Державного агентства України з питань кіно та українського Міністерства закордонних справ. 

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Теги: Київ кіно війна прапор військові фільм відео

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