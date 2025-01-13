Кадри зі знімального майданчика у столиці обурили киян

Появу вантажівки та двох чоловіків, перевдягнених у російських окупантів, зафіксовано на Дарниці

Сьогодні, 13 січня, у Києві на Дарниці місцеві жителі помітили російських солдатів. Кадри з російськими військовими публікують місцеві Telegram-канали.

Як виявилося, зараз у Києві проходять зйомки військового фільму.

«Проте попередити народ не завадило б», – йдеться у підписі до відео.

На столичній Дарниці мешканці помітили людей у російській військовій формі. З'ясувалося, що це знімають фільм pic.twitter.com/hsxDDGev2I — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 13, 2025

На відео можна побачити вантажівку та двох чоловіків, перевдягнених у російських окупантів, з білими пов'язками на одязі. Поруч встановлено російський прапор.

«Може, зробимо про всяк випадок коктейлі?», «Так, варто було б попередити. Бо хтось купу накладе, а хтось закидає коктейлями Молотова, не розбираючись», «Хай попереджають, бо може якась бабця кинути банку з огірками в голову», – пишуть в мережі, натякаючи на «коктейлі Молотова», якими зустрічали російських окупантів в українських містах та селах на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Місцеві жителі активно відреагували на появу російських окупантів у Києві скриншот

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Кияни пригадали відому історію про банку з огірками, якою місцева жителька на початку війни збила ворожий дрон скриншот коментарів

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До слова, фільм російського режисера Бориса Гуца «Глухі коханці» не прибиратимуть з основної програми Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» (PÖFF), попри заклики Державного агентства України з питань кіно та українського Міністерства закордонних справ.