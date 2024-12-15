Генштаб повідомив про ситуацію в Кураховому

Dорог намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в південній частині Курахового

У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста

Від початку доби в районі Курахового відбулося 10 боїв. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Наші війська дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації», – пише Генштаб.

Військові інформують, що у прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому ворог намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

«Із цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи», – ідеться у повідомленні.

Зокрема, є зафіксовані випадки використання диверсійно-розвідувальних груп під виглядом цивільних осіб. З метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

«Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки», – додали у Генштабі.

Також у Генштабі нагадали, що Росія продовжує вести проти України комплексну гібридну війну. Зокрема, разом із наступом своїх військ на землі ворог активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.

«Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам. Вірте ЗСУ», – наголосили військові.

Нагадаємо, вчора проєкт DeepState повідомив, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста.

Зокрема, там посилались на відео росіян, на якому вони бігали повз будинки, знімали українську символіку, яка ще була присутня в центрі. Ба більше, ворог вивісив прапор РФ на будинку міської ради Курахового.

Крім того, ворог взяв в полон чотирьох бійців Сил оборони України.

Раніше підрозділи гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» відбили масований штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Противник здійснив 8 спроб прориву, але всі атаки були зупинені із суттєвими втратами для ворога.

Нагадаємо, українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині.

Також українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино.

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.