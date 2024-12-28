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Золота каблучка, яка приховувала таємницю 1800 років, знайдена у Франції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Золота каблучка римської епохи містить дорогоцінний камінь із зображенням портрета богині Венери
фото: Emmanuelle Collado, Inrap

Золота каблучка віком 1800 років із зображенням римської богині Венери виявлена у французькій Бретані

Археологи у Франції виявили унікальну золоту каблучку, прикрашену різьбленим зображенням Венери Віктрікс, римської богині, пов'язаної з перемогами. Ця знахідка «відкриває вікно» у минуле, дозволяючи зазирнути у життя людей епохи Римської імперії. Про це пише Live Science.

Каблучка була знайдена неподалік міста Пассе в Бретані, на місці стародавньої римської дороги. Вона збереглася у «винятковому стані», як повідомляється у заяві Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (INRAP).

У центрі прикраси – ніколо, різновид оніксу з блакитним відтінком, на якому вигравірувано «Венера Віктрікс», що перекладається як «Венера Переможна».  Камінь обрамлений золотою оправою з тонкими візерунками, що наголошує на вишуканості виробу.

Археологи датують кільце ІІ-ІІІ століттями нашої ери, коли регіон перебував під владою Риму. Поряд із дорогою, де було виявлено знахідку, ймовірно, розташовувалося поселення, яке обслуговувало подорожніх. Кому належала прикраса і як вона виявилася на дорозі – залишається загадкою.

На тому ж місці було знайдено артефакти пізнішого періоду. Серед них залишки середньовічного поселення, датованого приблизно IX-X століттями. Археологи виявили фундаменти будинків, поля, пасовища та підземні сховища для зерна. Село було побудовано із землі, дерева та штукатурки, а дахи вкриті рослинними матеріалами.

Особливий інтерес викликав скарб із дюжини монет епохи Каролінгів – правителів, чия імперія охоплювала більшу частину сучасної Франції. Цей період відомий частими набігами вікінгів, які послабили Каролінгську імперію. Вчені припускають, що покинути село жителі могли саме через загрозу нападів.

Чоловік у Китаї випадково впустив у канаву обручку для нареченої свого сина за $190 тис. і найняв рятувальну команду для прочистки каналізації.  Нещасний випадок трапився, коли чоловік намагався зняти прикрасу на відео, стоячи біля вікна.

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Теги: археологія Франція вчені відео чоловік дороги

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