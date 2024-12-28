Золота каблучка, яка приховувала таємницю 1800 років, знайдена у Франції

Золота каблучка віком 1800 років із зображенням римської богині Венери виявлена у французькій Бретані

Археологи у Франції виявили унікальну золоту каблучку, прикрашену різьбленим зображенням Венери Віктрікс, римської богині, пов'язаної з перемогами. Ця знахідка «відкриває вікно» у минуле, дозволяючи зазирнути у життя людей епохи Римської імперії. Про це пише Live Science.

Каблучка була знайдена неподалік міста Пассе в Бретані, на місці стародавньої римської дороги. Вона збереглася у «винятковому стані», як повідомляється у заяві Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (INRAP).

У центрі прикраси – ніколо, різновид оніксу з блакитним відтінком, на якому вигравірувано «Венера Віктрікс», що перекладається як «Венера Переможна». Камінь обрамлений золотою оправою з тонкими візерунками, що наголошує на вишуканості виробу.

Археологи датують кільце ІІ-ІІІ століттями нашої ери, коли регіон перебував під владою Риму. Поряд із дорогою, де було виявлено знахідку, ймовірно, розташовувалося поселення, яке обслуговувало подорожніх. Кому належала прикраса і як вона виявилася на дорозі – залишається загадкою.

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